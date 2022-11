Na območju Kopra pogrešajo mladoletnici

Koper, 22. novembra - Starši od ponedeljka na območju Kopra pogrešajo 14-letno Špelo Rener in 15-letno Arlindo Berisha. Obe naj bi bili nazadnje nekje na območju Kopra ali Obale, so sporočili s koprske policijske uprave. Policija prosi vse, ki bi ju kje videli, da to takoj sporočijo na 113, anonimni telefon 080 1200 ali najbližji policijski enoti.

Špela Rener je suhe postave in visoka približno 160 centimetrov. Ima dolge temno rjave lase in zelene oči. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v svetlo sivo trenirko, pod katero je imela oblečene rdeče pajkice, in temno sivo bundo. Čez glavo ima vedno kapuco bunde. Obute je imela črne čevlje.

Arlinda Berisha je srednje postave in visoka približno 155 centimetrov. Ima dolge svetlo rjave lase in zelenorjave oči. Oblečena je v sivo trenirko in rjavo jopico s kapuco, obuta pa v belo-zeleno-rumene športne copate.