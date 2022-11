Ljubljana, 22. novembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče cesta Bloška Polica-Sodražica pri Zgornji Maleti zaprta. Zastoji so na pomurski avtocesti med Lenartom in Pernico proti Dragučovi. Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo eno uro in pol.