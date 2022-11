Vrstni red v biatlonskem svetovnem pokalu 2021/22

* Končni vrstni red: - ženske: 1. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 957 točk 2. Elvira Öberg (Šve) 823 3. Lisa Theresa Hauser (Avt) 684 4. Hanna Öberg (Šve) 661 5. Anais Chevalier-Bouchet (Fra) 642 6. Denise Herrmann (Nem) 589 7. Dzinara Alimbekava (Blr) 589 8. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 581 9. Dorothea Wierer (Ita) 677 10. Marketa Davidova (Češ) 560 ... 99. Polona Klemenčič (Slo) 8 - moški: 1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 984 točk 2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 736 2. Sebastian Samuelsson (Šve) 717 4. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 708 5. Emilien Jacquelin (Fra) 706 6. Tarjei Boe (Nor) 601 7. Simon Desthieux (Fra) 590 8. Benedikt Doll (Nem) 557 9. Sivert Guttorm Bakken (Nor) 553 10. Erik Lesser (Nem) 535 ... 50. Jakov Fak (Slo) 99 80. Miha Dovžan (Slo) 26 86. Klemen Bauer (Slo) 12 93. Rok Tršan (Slo) 7 101. Lovro Planko (Slo) 2