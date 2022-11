Opozicija kritična do rasti odhodkov, koalicija proračuna hvali

Ljubljana, 22. novembra - V opoziciji so do predloga proračunov za prihodnji dve leti, katerih obravnavo je danes začel DZ, pričakovano kritični. Opozarjajo predvsem na visoko rast odhodkov, ki bodo prihodnje leto najvišji doslej. Previsok se jim zdi tudi primanjkljaj. V koalicijskih strankah ju hvalijo kot razvojna in pripravljena v dobrobit celotne Slovenije.