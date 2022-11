Evropski parlament podprl nova pravila o zaščiti kritične infrastrukture

Strasbourg, 22. novembra - Poslanci v Evropskem parlamentu so v današnji razpravi podprli nova pravila za izboljšanje odpornosti osnovne infrastrukture EU, o katerih sta se dogovorila parlament in Svet EU. Poudarili so, da je ob grožnjah kibernetskih napadov, pa tudi v luči pandemije covida-19 in vojne v Ukrajini zaščita kritične infrastrukture v EU ključnega pomena.