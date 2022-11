Zaradi grožnje z bombo izpraznili sodno palačo v Ljubljani, sodišče spet posluje

Ljubljana, 22. novembra - V sodni palači v Ljubljani so danes prejeli anonimni klic, da je v prostorih sodišča podtaknjena bomba. Policisti so zavarovali in izpraznili prostore ter opravili pregled stavbe. Sodišče je bilo zaradi izrednega dogodka zaprto do okoli 10.30, zdaj pa ponovno posluje, piše na spletni strani okrožnega sodišča.

Policisti so zavarovali in izpraznili prostore, opravili pregled stavbe ter ugotovili, da gre za lažno objavo. Sodišče je bilo zaradi izrednega dogodka do končanega pregleda prostorov zaprto za obiskovalce in stranke, so navedli na sodišču.

Na Policijski upravi Ljubljana so za STA pojasnili, da so bili okoli 8.30 obveščeni, da bi se lahko v eni izmed ustanov na območju centra Ljubljane nahajal nevaren predmet. Objekt so izpraznili, na kraju so posredovale intervencijske službe, ki so objekt pregledale in preverile obstoj morebitne nevarnosti, so dodali.