Turčija: V Siriji in Iraku smo nevtralizirali 184 teroristov

Alep/Ankara, 22. novembra - Turško obrambno ministrstvo trdi, da so od začetka vojaške ofenzive v Siriji in Iraku v nedeljo "nevtralizirali 184 teroristov," uničili pa so 89 ciljev. Sirski observatorij za človekove pravice, ki ima sedež v Londonu, pa poroča o najmanj 35 mrtvih, med katerimi so poleg pripadnikov kurdskih milic tudi sirski vojaki in civilisti.