V Zavrču prijeli prevoznika migrantov, ki je med nadzorom skušal pobegniti

Zavrč, 22. novembra - Policisti na mejnem prehodu Zavrč so v ponedeljek popoldne prijeli državljana Črne gore, ki je v vozilu srbskih registrskih tablic prevažal sedem tujcev. Voznik je med postopkom mejne kontrole zapustil vozilo in začel bežati v notranjost države, a ga je policistu uspelo ujeti, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.