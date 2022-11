Zaradi grožnje z bombo izpraznili sodno palačo v Ljubljani

Ljubljana, 22. novembra - V sodni palači v Ljubljani so danes prejeli anonimni klic, da je v prostorih sodišča podtaknjena bomba. Policisti so zavarovali in izpraznili prostore ter opravili pregled stavbe. Sodišče je zaradi izrednega dogodka trenutno zaprto za obiskovalce in stranke ter na omenjeni lokaciji ne posluje, piše na spletni strani okrožnega sodišča.