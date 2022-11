V Gradežu in Trstu pripravljeni na izrazito poslabšanje vremena

Gradež/Milje/Trst, 22. novembra - Ob pričakovanem izrazitem vremenskem poslabšanju so v Gradežu na italijanski strani meje danes zaprti šole, igrišča in parki. Pripravili so se tudi na visoko plimovanje morja. Za podobne, a manj obsežne ukrepe so se odločile tudi oblasti v Trstu.