Ob prazniku zlatih hrušk podelitev vseslovenskih knjižničarskih priznanj

Ljubljana, 22. novembra - V sklopu 38. Slovenskega knjižnega sejma bodo danes, na praznik zlatih hrušk, podelili vseslovenska knjižničarska priznanja - zlate hruške. Podelili bodo štiri priznanja in 119 znakov zlata hruška, vsi pa so sinonim za kakovostno izvirno in prevodno otroško in mladinsko literaturo.