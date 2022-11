Vreme: Oblačno, padavine bodo zajele vso Slovenijo

Ljubljana, 22. novembra - Danes bo oblačno, padavine bodo dopoldne od zahoda zajele vso Slovenijo. Ob močnejših padavinah se bo meja sneženja marsikje spustila do nižin. Na Primorskem bo zapihala močna burja, drugod severovzhodnik. Temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem od 8 do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo padavine oslabele in na zahodu do jutra že ponehale. Ponehala bo tudi burja na Primorskem, predvsem v vzhodni Sloveniji pa bo še pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju od 5 do 8 stopinj Celzija. V sredo dopoldne bodo tudi na vzhodu padavine ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes dopoldne bo morje ob visoki plimi poplavilo nižje ležeče dele obale. Burja bo od danes dopoldne do okoli polnoči na izpostavljenih legah v sunkih dosegala hitrost okoli 120 kilometrov na uro. Zaradi močnega sneženja od danes dopoldne do poznega večera bodo vozne razmere predvsem na Notranjskem, Kočevskem ter v nekoliko višjih legah Gorenjske in severne Primorske precej poslabšane. Predvsem v teh krajih lahko zapade okoli 20 centimetrov snega.

Obeti: V četrtek bo večinoma sončno, zjutraj in deloma dopoldne po nekaterih nižinah megla. V petek bo sprva precej jasno z dopoldansko meglo po nižinah. Popoldne se bo od jugozahoda pooblačilo.

Vremenska slika: Iznad zahodnega Sredozemlja se nad Jadran pomika ciklon z vremensko fronto. K nam od jugozahoda doteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v večini sosednjih pokrajin oblačno, padavine se bodo dopoldne širile nad kraje vzhodno od nas. Po nižinah bo deloma deževalo deloma snežilo. Jugo ob severnem Jadranu se bo obračal v burjo. V sredo bo sprva oblačno, padavine se bodo umikale proti vzhodu in od zahoda se bo začelo jasniti.

Biovreme: Danes bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti. V sredo čez dan bo obremenitve postopno popustila, zvečer in v noči na četrtek bo vpliv vremena večinoma ugoden.