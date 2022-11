Drugajanje s sodobno uprizoritveno umetnostjo za dijake v treh mestih

Maribor, 22. novembra - Festival Drugajanje, ki sta ga leta 2002 zasnovala mariborska II. gimnazija in ljubljanski zavod Bunker, bo letos potekal v treh mestih; poleg Maribora še na gimnazijah na Ptuju in v Novi Gorici. Ponovno prinaša sodobne uprizoritvene predstave in delavnice, ki nagovarjajo v prvi vrsti dijake, odprte pa so tudi za širše občinstvo.