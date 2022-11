Azijske borze večinoma v zelenem

Tokio, 22. novembra - Delniški indeksi na borzah v Aziji se danes večinoma gibljejo v zelenem. Vlagatelje sta spodbudila padec jena v primerjavi z dolarjem in upanje, da se bo hitrost zviševanja obrestnih mer v ZDA upočasnila. Številne delnice so tako dosegle rast, med zmagovalci dneva pa so bile letalske in jeklarske družbe ter banke.