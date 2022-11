Državljanka Irske prevažala nezakonita migranta iz Kube

Novo mesto, 22. novembra - Policisti so v ponedeljek nekaj pred 22. uro na območju Dobove ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozila državljanka Irske. Med postopkom so ugotovili, da 60-letna voznica prevaža dva državljana Kube, ki sta pred tem nezakonito prestopila državno mejo. Osumljenki so odvzeli prostost, jo pridržali in ji zasegli avtomobil, so sporočili s policije.