Dragićevi biki končali zmagoviti niz Keltov

Chicago, 22. novembra - Košarkarji Chicago Bulls, katerih barve v severnoameriški ligi NBA zastopa tudi slovenski zvezdnik Goran Dragić, so poskrbeli za odmevno zmago. Biki so v domači dvorani United Center slavili zmago proti Boston Celtics s 121:107, s katero so obenem zaustavili zmagoviti niz devetih tekem najboljše ekipe prvenstva NBA ta čas.