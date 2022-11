Ljubljana, 21. novembra - V okviru svetovnega tedna antibiotikov strokovnjaki opozarjajo, da je treba preprečiti protimikrobno odpornost, saj je vse več bakterij in gliv odpornih na zdravila. Opozarjajo tudi na pomen odgovorne rabe antibiotikov in ostalih antimikrobnih zdravil, saj so lahko zaradi protimikrobne odpornosti že nekatere manjše okužbe življenjsko nevarne.