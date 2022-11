Sedemnajst slovenskih medalj na EP v kickboxingu

Antalya, 21. novembra - V turški Antalyi je med 12. in 19. novembrom potekalo evropsko prvenstvo v kickboxingu za članice in člane. Slovenska reprezentanca je osvojila 17 odličij. Priborili so si šest zlatih, pet srebrnih in šest bronastih medalj, so zapisali na spletni strani Kickboxing zveze Slovenije.