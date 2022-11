Novice s Kitajske odele evropske borze v rdeče; cene nafte padle

London/Frankfurt/Pariz, 21. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali, na razpoloženje pa so po navedbah tujih tiskovnih agencij vplivala nedeljska novica, da so na Kitajskem zabeležili prvi smrtni primer zaradi covida-19 v zadnjega pol leta. Trgi se tako bojijo, da sledi nov niz zaprtij javnega življenja. Zaradi tega so padle tudi cene nafte.