Ljubljana, 21. novembra - Socialna zbornica podpira novelo zakona o dolgotrajni oskrbi s ciljem, da se zagotovijo kakovostne in dostopne storitve za vse, ki jih potrebujejo. Po njihovi oceni obstoječi zakon namreč "ne naslavlja, ne definira in ne določa vseh pravic upravičencev po tem zakonu v taki meri in na tak način, da bi bil zakon zrel za prenos v prakso".