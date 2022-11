Kmetijsko ministrstvo razjasnjevalo dileme pomurskih kmetov

Murska Sobota, 21. novembra - Kmetijsko ministrstvo je na množično obiskani predstavitvi strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 na Biotehniški šoli Rakičan pomurskim kmetom odgovorilo na številna vprašanja in razrešilo več nejasnosti in dilem. Najbolj je presenetila informacija, da 40-metrski pas ob Ledavi in Ščavnici ne bo obvezen, ampak prostovoljni ukrep.