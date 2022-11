V občinske svete osmih občin v nedeljo izvolili tudi predstavnike manjšin

Ljubljana, 22. novembra - Na nedeljskih lokalnih volitvah so v občinske svete devetih primorskih in prekmurskih občin volili tudi pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti. Izvolili so jih v osmih občinah, medtem ko bodo v Hodošu 5. februarja izvedli naknadne volitve, saj za mesto predstavnika madžarske skupnosti v občinskem svetu ni bilo kandidata.