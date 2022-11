Vreme: Oblačno s kasnejšimi padavinami

Ljubljana, 21. novembra - Ponoči se bo od zahoda pooblačilo. V zahodni in deloma osrednji Sloveniji se bodo začele pojavljati padavine, po nižinah bo deževalo. Ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem od 5 do 9 stopinj Celzija je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Jutri bo oblačno, padavine bodo dopoldne od zahoda zajele vso Slovenijo. Ob močnejših padavinah se bo meja sneženja marsikje spustila do nižin. Na Primorskem bo zapihala močna burja, drugod severovzhodnik. Temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem od 8 do 11 stopinj Celzija.

Opozorilo: Jutri, med 6. in 11. uro bo morje ob visoki plimi poplavilo nižje ležeče dele obale. Burja bo od torka dopoldne do okoli polnoči na izpostavljenih legah v sunkih presegala hitrost 120 km/h. Zaradi močnega sneženja od torka dopoldne do večera bodo vozne razmere predvsem na Notranjskem, Kočevskem ter v nekoliko višjih legah Gorenjske in severne Primorske precej poslabšane. Predvsem v teh krajih bo lahko zapadlo več kot 25 centimetrov snega.

Obeti: Veter bo v noči na sredo večinoma oslabel. V sredo dopoldne bodo padavine povsod ponehale, od zahoda se bo jasnilo. V četrtek bo večinoma sončno, zjutraj in deloma dopoldne po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Nad zahodnim Sredozemljem nastaja nov ciklon, ki se bo z vremensko fronto jutri pomikal proti Jadranu. Z jugozahodnimi vetrovi bo k nam začel dotekati vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo od zahoda pooblačilo, v krajih zahodno od nas se bodo začele pojavljati padavine. Ob Jadranu se bo krepil jugo. V torek bo v večini sosednjih pokrajin oblačno, padavine se bodo dopoldne širile nad kraje vzhodno od nas. Po nižinah bo večinoma deževalo. Jugo ob severnem Jadranu se bo obračal v burjo.