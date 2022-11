V Celovcu vrata odprl nov deželni muzej avstrijske Koroške

Celovec, 22. novembra - V Celovcu je po dveh letih gradbenih del v teh dneh vrata odprl prenovljeni deželni muzej avstrijske Koroške. Muzej, ki se je prej imenoval Rudolfinum, se sedaj imenuje Koroški muzej Celovec. Obnova muzeja je stala 16,4 milijona evrov. V otvoritvenem tednu si je mogoče muzej vse do nedelje ogledati brezplačno.

Odprtje prenovljenega muzeja je bilo sprva načrtovano letos septembra, a so ga morali zaradi zamud pri dobavi gradbenega materiala preložili na letošnji november. Nova razstavna površina muzeja se razteza na 2200 kvadratnih metrih.

Kot so zapisali pri muzeju, se 143 let po položitvi temeljnega kamna za muzej že drugič odpira popolnoma nov Koroški muzej Celovec, ki domuje na naslovu Museumgasse 2. Kot so še dodali, je muzej popolnoma nov zato, ker po "generalni sanaciji niti po arhitekturi niti po vsebinski plati noben kamen ni ostal tam, kjer je bil".

V muzeju si tudi želijo, da bi Koroški muzej Celovec po prenovi postal prostor srečevanja, izobraževanja, pogovarjanja in soočanja ter kraj dvo- in večjezičnosti ter se bo poleg tega vedno bolj posvečal temam sedanjosti, tudi v povezavi s slovensko narodno skupnostjo na avstrijskem Koroškem.

Vsa besedila in avdio vodniki so v muzeju sicer na voljo tako v nemškem in slovenskem kot tudi v angleškem jeziku.

Novost muzeja je tudi digitalni lapidarij. Tridimenzionalno namreč niso posneli samo muzejskih eksponatov iz najrazličnejših zbirk, temveč v sodelovanju z Avstrijskim arheološkim inštitutom (ÖAI) tudi celoten muzejski lapidarij.

V prenovljenem muzeju so tudi novi sodobno zasnovani in opremljeni prostori Koroške deželne knjižnice, ki se ponaša z več kot 150.000 enotami gradiva, med katerimi so številni dragoceni primerki.

Koroški deželni muzej so zaradi prenove zaprli že spomladi leta 2013. Dve leti kasneje je bil objavljen arhitekturni natečaj za preoblikovanje muzejske stavbe, na katerem je zmagal arhitekturni biro Winkler + Ruck. Po več letih načrtovanja so se nato leta 2020 začela gradbena dela.