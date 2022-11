Knovs naposled le začel delo

Ljubljana, 21. novembra - Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) se je danes sestala na prvih dveh sejah. Člani komisije so pregledali poročila o delu Knovsa za leto 2021 in programe dela Sove, obveščevalno-varnostne službe ministrstva za notranje zadeve in policije za letos, je po seji povedal predsednik komisije Janez Žakelj.