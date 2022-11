Pahor v ponedeljek na Hrvaško na zadnji uradni obisk v tujini

piše dopisnica STA iz Zagreba Tina Bernik

Zagreb, 27. novembra - Predsednik republike Borut Pahor bo na vabilo hrvaškega kolega Zorana Milanovića v ponedeljek in torek na državniškem obisku na Hrvaškem, ki bo njegov zadnji uradni obisk v tujini. Srečal se bo tudi s premierjem in predsednikom sabora. V središču pogovorov bodo dvostransko sodelovanje, vojna v Ukrajini, Zahodni Balkan in energetska varnost.