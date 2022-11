Italijanska "pojoča nuna" zapustila svoj red

Rim, 21. novembra - Italijanka pevka in nuna Cristina Scuccia, znana tudi kot "pojoča nuna", ki je leta 2014 zaslovela z zmago v pevski oddaji The Voice of Italy (Glas Italije), je zapustila svoj uršulinski red in se odločila slediti glasbeni karieri. Kot je dejala, je bila to po 15 letih v redu težka odločitev, vendar ni želela razočarati svojih oboževalcev.