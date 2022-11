V Pragi razstava del hrvaškega kiparja Ivana Meštrovića

Praga, 22. novembra - V Mestni galeriji Praga bodo 23. novembra odprli razstavo z naslovom Ivan Meštrović (1883-1962): Kipar in državljan sveta. Posvečala se bo položaju hrvaškega umetnika v kontekstu srednjeevropskega kiparstva na začetku 20. stoletja in njegovim povezavam s češkimi politiki in umetniki.