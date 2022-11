Lufthansa namerava zaposliti 20.000 ljudi

Berlin, 21. novembra - Nemška Lufthansa namerava ob močnem okrevanju letalskega prometa po pandemiji covida-19 do konca leta 2023 zaposliti 20.000 ljudi. Kot so sporočili iz podjetja, iščejo različne profile zaposlenih - od pilotov, kabinskega osebja, do odvetnikov in tehnikov. Konec septembra je imela nemška skupina 107.000 zaposlenih.