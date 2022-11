Po zagotovilih premierja se število varnostnikov in njihove naloge s prenosom na generalni sekretariat vlade niso spremenili

Ljubljana, 21. novembra - Premier Robert Golob je v okviru poslanskih vprašanj na seji DZ pojasnjeval tudi odločitev, da se varovanje predsednika vlade, ki je bilo prej urejeno v okviru policije, prenese na generalni sekretariat vlade. Takšen sistem je v preteklosti že deloval in to dokazano učinkovito, število varnostnikov in njihove naloge pa se niso spremenile, je dejal.