V ljubljanskem mestne svetu se bo zamenjala nekaj manj kot polovica svetnikov

Ljubljana, 21. novembra - V 45-članskem mestnem svetu v Ljubljani se bo po nedeljskih volitvah zamenjala nekaj manj kot polovica svetnikov. Med tistimi, ki so bili znova izvoljeni, so vsi trije ljubljanski podžupani Aleš Čerin, Tjaša Ficko in Janez Koželj. Prav tako bodo v mestnem svetu skoraj vsi tekmeci župana Zorana Jankovića na tokratnih volitvah.