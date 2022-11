Sežančan v lokal vstopil s pištolo in opit razgrajal

Sežana, 21. novembra - Sežanski policisti so v noči na nedeljo posredovali v enem od tamkajšnjih lokalov, kjer je 57-letni domačin kršil javni red in mir. V lokal je prišel pod vplivom alkohola, kjer je varnostniku, ko ga je ta vprašal, če ima kaj pri sebi, izročil pištolo in vstopil. Ob prihodu do točilnega pulta je začel razgrajati, umiril ga je šele varnostnik.