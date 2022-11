Golob o izbrisanih terminih zdravstvenih storitev: Ključna je hitrost poprave napake

Ljubljana, 21. novembra - Premier Robert Golob je v odgovoru na poslansko vprašanje glede izbrisanih terminov zdravstvenih storitev pojasnil, da so takoj pristopili k reševanju napake in da je hitrost poprave napake ključna. Zatrdil je, da vse bolnike že poklicali in uvrstili nazaj na seznam. "Verjamem, da so celo bližje posegu, kot so bili prej," je dodal.