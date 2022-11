Pri Cankarjevi založbi izšla bibliofilska izdaja Pavčkovih pesmi

Ljubljana, 21. novembra - Pri Cankarjevi založbi so predstavili bibliofilsko izdajo pesmi Toneta Pavčka z naslovom Izbranke. V njej so združene njegove najbolj znane in najlepše pesmi za odrasle. Knjiga je nekakšen prerez vseh zbirk, ki jih je Pavček izdal za časa življenja. Za posebno izdajo je ilustracije prispeval hrvaški umetnik Svjetlan Junaković.