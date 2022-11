Tosama ob 100-letnici z donacijo šolam

Domžale, 21. novembra - Domžalska Tosama bo bližajočo se 100-letnico obstoja obeležila z veliko donacijo. Sto slovenskim osnovnim šolam bo podarila vložke in tampone, ki jih dekleta potrebujejo v času pouka v enem šolskem letu. Projekt so poimenovali Za zdravje žensk, za brezplačne vložke in tampone, donacija pa je vredna 170.000 evrov, so sporočili iz podjetja.