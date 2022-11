Bencin in dizel od torka cenejša

Ljubljana, 21. novembra - Ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest se bosta opolnoči znižali. Bencin se bo pocenil za 1,8 centa na 1,464 evra, dizel pa za 9,5 centa na 1,623 evra za liter. Cena kurilnega olja bo za 9,5 centa nižja in bo znašala 1,306 evra na liter, so sporočili iz gospodarskega ministrstva.