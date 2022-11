Portreti znanosti bodo krasili Krakovski nasip

Ljubljana, 23. novembra - V okviru tedna zveze desetih evropskih univerz EUTOPIA so na Univerzi v Ljubljani (UL) pripravili razstavo Portreti znanosti, na kateri bodo predstavljeni inovativni portreti osemnajstih vrhunskih raziskovalk in raziskovalcev UL ter portreta Ane Kansky in Frana Ramovša. Na Krakovskem nasipu bo na ogled do sredine januarja.