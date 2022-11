Ministrstvo predstavilo ukrepe interventnih zakonov za stabilizacijo zdravstva

pripravila Sanja Gornjec in Domen Anderle

Brdo pri Kranju, 21. novembra - Predstavniki ministrstva za zdravje so na Brdu pri Kranju javnim zdravstvenim zavodom predstavili ukrepe za stabilizacijo zdravstvenega sistema. Ukrepi, ki med drugim vključujejo dodatke za povečan obseg dela in ambulante za neopredeljene bolnike, sicer še niso dokončni ter se lahko še spreminjajo in dopolnjujejo, poudarjajo na ministrstvu.