V mariborskem mestnem svetu novi obrazi predvsem iz vrst Gibanja Svoboda

Maribor, 21. novembra - V mariborskem mestnem svetu bodo imele v novi sestavi primat lista aktualnega župana Saše Arsenoviča, Gibanje Svoboda in Lista Franca Kanglerja - NLS. Novi obrazi so predvsem v vrstah Gibanja Svoboda, od koder sta bila med drugim izvoljena za mestnega svetnika direktor doma starostnikov Marko Slavič in nekdanji poslanec DZ Andrej Rajh.