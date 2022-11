Koala Voice drevi prvič v Cankarjevem domu

Ljubljana, 21. novembra - Slovenski četverec z razbijaško indie punk prezenco bo drevi prvič nastopil na odru Kluba Cankarjevega doma. Oboževalcem so se priljubili z albumskim prvencem Kangoroo's a neighbour. Med njihovimi najbolj poslušanimi pesmimi, umeščenimi na pet albumov, so Ker je tu vse tako lepo, Go disco, Go, Vede premikanja in Spaghettification.