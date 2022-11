V torek marsikje sneg do nižin, na Primorskem burja, vozne razmere bodo zahtevnejše

Ljubljana, 21. novembra - Po napovedih vremenoslovcev se v torek obeta intenziven zimski razvoj vremena. Padavine bodo dopoldne od zahoda zajele vso Slovenijo, meja sneženja se bo marsikje spustila do nižin. Na Primorskem bo zapihala močna burja. Največ snega, do nekaj deset centimetrov, bo zapadlo v gorskem svetu. Razmere na cestah bodo marsikje zimske in zahtevnejše.