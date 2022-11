MZZ iranske sankcije proti evroposlancu Zveru zavrača kot politično motivirane

Ljubljana, 21. novembra - Slovensko zunanje ministrstvo sankcije, ki jih je Iran konec oktobra uvedel proti institucijam in posameznikom iz Evropske unije, med njimi proti slovenskemu evroposlancu Milanu Zveru (EPP/SDS) razume kot politično motivirano dejanje in jih kot take zavrača, je ministrstvo zapisalo v odgovoru na pisno poslansko pobudo poslanke SDS Jelke Godec.