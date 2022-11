Rakete iz Sirije ubile tri ljudi v obmejnem turškem kraju

Istanbul, 21. novembra - Rakete, ki so jih izstrelili iz Sirije, so danes v obmejnem turškem mestu Karkamis ubile tri ljudi, med njimi otroka in učitelja. Poškodovanih je bilo šest ljudi, je na televiziji sporočil turški notranji minister Sulejman Sojlu. Obljubil je odločen odgovor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.