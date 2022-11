Evropska komisija zaščitila meso istrskega goveda

Bruselj/Ljubljana, 21. novembra - V uradnem listu EU je danes objavljena izvedbena uredba Evropske komisije o vpisu imena mesa istrskega goveda - boškarina v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb. To je že tretji proizvod iz Istre, ki sta ga skupaj zaščitili Slovenija in Hrvaška, so sporočili s kmetijskega ministrstva.