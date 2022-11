Trbovlje dobile novega župana, v Zagorju in Hrastniku brez spremembe

Trbovlje/Zagorje ob Savi, 21. novembra - Trbovlje so na nedeljskih lokalnih volitvah dobile novega župana, nekdanjega ministra za kulturo Zorana Pozniča iz SD, ki so mu volivci namenili 60,2 odstotka glasov. V Zagorju ob Savi in Hrastniku sta medtem položaj obdržala aktualna župana.