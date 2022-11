Ifo: Nemška podjetja višje stroške prenašajo na stranke

München, 21. novembra - Nemška podjetja višje stroške prenašajo na stranke, a kot ugotavlja münchenski inštitut Ifo, to počnejo počasi in ne v celotnem obsegu. V zadnjih mesecih so na stranke preložili okoli 34-odstotni del višjih cen, do aprila nameravajo odstotek dvigniti na 50, so sporočili iz Ifa.