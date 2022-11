Brežiški policisti pri prevozu tujcev ujeli dva Italijana

Brežice, 21. novembra - Brežiški policisti so v noči na nedeljo na območju Jesenic na Dolenjskem ujeli italijanska državljana. Ta sta v avtomobilu prevažala Maročana, ki sta pred tem nezakonito prestopila slovensko mejo. Italijanoma so odvzeli prostost in ju pridržali, avtomobil pa zasegli, so sporočili s Policijske uprave novo mesto.