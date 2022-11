V Rušah nov mandat Urški Repolusk, v Hočah Marku Soršaku

Maribor, 21. novembra - V Rušah so volivci in volivke kljub številnim kritikam namenili nov mandat dosedanji županji Urški Repolusk. Z veliko večino si je tretji mandat zagotovil župan Občine Hoče - Slivnica Marko Soršak, v Občini Rače - Fram pa že sedmega Branko Ledinek. Položaje so med drugim ohranili tudi župani Miklavža, Svete Trojice in Šentilja.