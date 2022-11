V Sevnici novi stari župan, v preostalih treh občinah osrednjega Posavja drugi krog

Krško/Sevnica/Brežice/Kostanjevica na Krki, 21. novembra - V občinah osrednjega Posavja so v prvem volilnem krogu novega starega župana dobili le v Občini Sevnica. V Mestni občini Krško se bosta v drugem krogu pomerila Dušan Šiško in Janez Kerin, v občini Brežice Ivan Molan in Igor Zorčič v Kostanjevica na Krki pa Robert Zagorc in Melita Skušek.