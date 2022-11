NIJZ opozarja na nevarnosti novih tobačnih izdelkov in ostalih izdelkov z nikotinom

Ljubljana, 21. novembra - Na današnjem posvetu NIJZ o razširjenosti uporabe novih tobačnih izdelkov in izdelkov z nikotinom so govorci poudarili, da je uporaba teh izdelkov kljub prepovedi prodaje mlajšim od 18 let razširjena predvsem med mladoletniki. Opozorili so tudi, da so ti izdelki kljub navedbam proizvajalcev prav tako nevarni kot klasične cigarete.